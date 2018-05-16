رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بحلول رمضان

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، 70 طالباً وطالبة من عدة مدارس حكومية في الإمارة لجهودهم في تحسين قدراتهم بمجموعة متنوعة من الموضوعات أثناء استعدادهم لدخول عالم التعليم العالي.