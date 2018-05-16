بالفيديو.. أمطار الخير تعم الدولة

هطلت صباح اليوم أمطار تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، ونشر المركز الوطني للأرصاد فيديوهات تظهر حجم الأمطار المتساقطة في كل من إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.
كما شهدت إمارة أم القيوين هطول أمطار غزيرة ومتوسطة ما أدى إلى تحسن في الأجواء وتجمع للمياه في الأماكن المنخفضة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول مزيد من الأمطار.
وسجل المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة وصلت إلى 17 مئوية في جبل جيس.
هطول #أمطار_الخير والرحمة صباح اليوم على مناطق متفرقة في #دبي و #أم_القيوين و #رأس_الخيمة#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/I5KjPrNOHY— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2018
#المركز_الوطني_للأرصاد : هطول الأمطار في #رأس_الخيمة الآن #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xpx9mptYH0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2018
بالفيديو.. #أمطار_الخير تعم الدولةhttps://t.co/gol2cTHnd3#أمطار_الإمارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BdQFYTRAmD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 16, 2018