تخفيضات حتى نصف السعر في «العين التعاونية»

طرحت جمعية العين التعاونية عبر 25 فرعاً تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على كافة المواد الأساسية، عبر 3 عروض خاصة خلال شهر رمضان المبارك، بقيمة تغطية تصل إلى 3 ملايين درهم.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، خلال اللقاء الصحافي الذي عقد في مقر جمعية العين أن شهر رمضان المبارك لم يعد شهراً للاستغلال ورفع الأسعار، بل بات ظاهرة اقتصادية إيجابية ومستقرة وثباتاً للأسعار طلية أيام الشهر الكريم.

مؤكداً توفير كافة المواد الغذائية في أسواق الدولة بكميات كافية وأسعار ثابتة، داعياً إلى عدم التزاحم على منافذ البيع والعرض، وعدم التخزين الفائض عن الحاجة والمغالاة في الشراء، وضرورة التواصل مع الوزارة عبر تفعيل خدمة المستهلك المراقب على الهاتف المجاني، 600522225، والذي يعمل من الساعة الثامن صباحاً وحتى 12 ليلاً.

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع البلديات، سوف تقوم بمراقبة الأسعار والتأكد من جدية التخفيضات والالتزام بها من قبل منافذ البيع.

من جانبه أكد ولاء راشد مدير عام جمعية العين أن الجمعية تغطي متطلبات سكان مدينة العين، عبر 25 فرعاً موزعة على امتداد 250 كيلو متراً، وأن الجمعية طرحت 3 عروض بتكلفة 3 ملايين درهم من خلال طرح 400 مادة أساسية في كل عرض، يتضمن 150سلعة، بنسبة تخفيض تصل 50-60 في المئة.

سلال

وبالنسبة للسلال الرمضانية، فهي تباع بنسبة تخفيض 35 في المئة، حيث يبلغ سعر التكلفة 250 درهماً، وتباع بمبلغ 160 درهماً، وتم تجهيز 30 ألف سلة، تشمل كل سلة على 20 مادة غذائية أساسية.

وهناك استعداد لتلبية متطلبات الجمعيات الخيرية بالأسعار الخاصة والمخفضة إضافة لتقديم مبادرة خاصة لجمعية الهلال الأحمر بمبلغ 200 ألف درهم، إضافة إلى مبادرة كفارة اليمين والمير الرمضاني، تم دعهما أيضاً بمبلغ 200 ألف درهم عبارة عن قسائم مشتريات

وسوف يقام خلال شهر رمضان مهرجان يستمر إلى ما بعد عطلة العيد لمدة 4 أشهر رصد لها مليوناً ونصف المليون، عبارة عن جوائز للمستهلكين، كما تم تركيب 600 شاشة عرض في كافة الفروع لعرض أسعار المنتجات.

وبالنسبة للخضار والفواكه تم تخفيضها بنسبة 18 في المئة على كافة أنواع اللحوم الحمراء والدواجن وتثبيت أسعار الورقيات بنسبة 20 في المئة.