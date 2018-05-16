ولي عهد عجمان: توفير الأمن والسلامة في مقدمة الأولويات

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على دعم وتطوير خدمات الدفاع المدني في كل الحالات.

والوصول بها إلى كل أفراد المجتمع في مختلف المواقع والمناطق، وتلبية متطلباتهم في الحصول على خدمات مميزة تلتزم معايير الجودة الشاملة، وفق ما تضمنته أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في هذا المجال.

مشيراً إلى أن الاهتمام بالسلامة المدنية وتوفير خدمات الأمن والسلامة والمحافظة على الممتلكات في كل المواقع تعد في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي حرصت على إنشاء مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق، وخاصة في إمارة عجمان، بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة، وتوفير خدمات الدفاع المدني لحماية السكان، والمحافظة على سلامتهم وسلامة المنشآت والمرافق العامة‪. ‬‬

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، المقر الجديد لإدارة الدفاع المدني في منطقة الجرف 2 بتكلفة 40 مليون درهم على مساحة 16 ألفاً و160 قدماً مربعة، ويتميز المركز بالطابع المعماري الحديث ومراعاة معايير استدامة، مما يجعله مواكباً للعصر، كما يتميز التصميم بسهولة الحركة داخل المبنى للوصول إلى الأقسام المختلفة.