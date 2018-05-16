مسالخ أبوظبي تستقبل الجمهور من 6 صباحاً حتى 6 مساء

أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ترحيبها واستعداد مسالخها لاستقبال الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة حرصها على توفير أفضل المعايير الصحية.

كما أقرت أوقات دوام مرنة تتناسب مع متطلبات وظروف متعامليها الكرام خلال الشهر الفضيل، حيث تمتد خدمة جميع المسالخ من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء وعلى مدار أيام الأسبوع كاملة طيلة شهر رمضان المبارك بهدف تلبية احتياجات الجمهور والطلب المتزايد على الذبائح خلال الشهر الكريم، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للجمهور وإيجاد آلية مرنة في أوقات تناسب الجميع.

وأكدت البلدية أنه استمراراً لنجاح تجربتها في السنوات السابقة فقد أبقت على الوردية الليلية في كل من مسلخ أبوظبي للجمهور، ومسلخ بني ياس ومسلخ الشهامة طوال أيام الشهر الكريم لتخفيف معاناة الصائمين وتجنيبهم الزحام بشكل يخدم كافة الشرائح العاملة في المجتمع، وبذلك يكون دوام هذه الوردية من الساعة العاشرة 10.00 ليلاً إلى الساعة 1.30 بعد منتصف الليل.

وأشارت البلدية أنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تلبية احتياجات الجمهور خلال رمضان تمثل ذلك في رفع جاهزية جميع القصابين في جميع المسالخ، وتوفير قصابين وعمال نظافة للورديات الليلية، وزيادة عمال النظافة في كافة المسالخ ولجميع الورديات، وتوفير متطلبات الصحة العامة التي تضمن منتجاً مطابقاً لكافة المعايير الصحية واشتراطات السلامة الغذائية.

وأكدت البلدية أن رسوم الذبح وتجهيز الذبائح لم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل وهي 15 درهماً للضأن والماعز و40 درهماً للعجول والحيران، و60 درهماً للأبقار والجمال وتشمل هذه الأسعار تقطيع ذبيحة الضأن والماعز إلى أربع قطع أما الجمال والأبقار فتقطع إلى 6 - 8 قطع حسب رغبة المتعامل وهناك رسم 10 دراهم للتقطيع الخاص بخصوص الضأن والماعز و60 درهماً لتقطيع العجول والحيران، و100 درهم للأبقار والجمال الكبيرة (وزن القطعة لا يقل عن كيلوغرام واحد).