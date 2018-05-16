حمدان بن راشد: حريصون على مستقبل التعليم المهني

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، حرصه على تعزيز مستقبل التعليم المهني والفني في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في منطقة الحضيبة بدبي.

وكان في استقبال سموه، مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعيد الكندي، وماجد حمد الشامسي، وعبدالله محمد الهاشمي، وهلال خلفان بن ظاهر، أعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

كما حضر حفل الافتتاح أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).

كما شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، والإعلاميين، والطلاب وأولياء الأمور.

أحدث التقنيات

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مباني المجمع الذي يشتمل على أربعة مبان جديدة بارتفاع أربعة طوابق لكل منها - ويضم مركزاً للتدريب والتعليم الذكي لتطوير الكوادر البشرية، ومبنى أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تهدف إلى تأهيل الشباب المواطن أكاديمياً في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية، ومختلف التخصصات الفنية.

وقد أنشأت الهيئة مجمعها الذي يستقبل طلبات الالتحاق بجميع التخصصات المتعلقة بالطاقة مثل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصيانة وتشغيل المعدات والطاقة المتجددة والمستدامة.

وتضم المباني الجديدة مكاتب للموظفين المختصين والمهندسين والمدربين، وقاعات للتدريب والمحاضرات وورش العمل مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات التعليمية.

ومختبرات الحاسوب ومدرجاً للفعاليات الداعمة للتعليم، وصالة متعددة الاستخدامات، وملعباً خارجياً ومكتبة، فضلاً عن مواقف للسيارات متعددة الطوابق، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية والتدريب العملي المستمر، ويضمن مستوى عالياً لمخرجات التعليم، وتخريج أجيال إماراتية قادرة على التعامل مع جميع التحديات في مجال العمل المهني والفني.

تأهيل

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي يمثل نقطة تحول في مجال التعليم المهني في دبي والإمارات، ونهدف من خلال إنشاء هذا الصرح التعليمي والتربوي المتطور إلى تأهيل الشباب المواطن أكاديمياً وعملياً لشغل الوظائف الفنية والهندسية بما يدعم جهودنا في توطين هذه التخصصات.

والاعتماد على أبناء الوطن في مواكبة الاحتياجات المتزايدة وخطط التوسع الطموحة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ويأتي افتتاح المجمع انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى دعم قطاع التعليم والاستثمار في العقول المواطنة، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071.

قادة المستقبل

وتقدم سعيد محمد الطاير، بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتفضل سموه بافتتاح مجمع الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز دور المنظومة التعليمية لإعداد قادة المستقبل باعتبار أن الكوادر البشرية المتفوقة علمياً وتقنياً تشكل أساس الإبداع والابتكار والطموح والتطور الحضاري والإنساني.

وقال: يهدف هذا الصرح الأكاديمي إلى تعزيز جهودنا التي تقوم على استراتيجية واضحة تتمثل بالاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدراتها، حيث جاء إنشاء المجمع استكمالاً لهذه الجهود في تمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية في القطاعات الفنية والهندسية والمهنية.

وفي مختلف التخصصات الفنية التي نحتاجها في الهيئة لتوطين هذه التخصصات ومواكبة احتياجات خططنا التوسعية الطموحة ومواصلة دورنا الريادي في الوفاء بمختلف احتياجات الإمارة من خدمات الكهرباء والمياه.

وتابع: يضم المجمع مركزاً للتدريب والتعليم الذكي وأكاديمية الهيئة على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 350 ألف قدم مربع، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 400 طالب و600 متدرب، سيتوزعون على 13 قاعة تدريبية مجهزة بأحدث وسائل التدريب والتطبيقات الذكية.

فيما تضم الأكاديمية 12 فصلاً دراسياً، و3 مختبرات و12 ورشة فنية وعملية. ونعمل من خلال مبادراتنا الطموحة ومشاريعنا التطويرية على رفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم، ولنكون دائماً الرقم واحد.

وأضاف: حصدنا أكثر من 170 جائزة محلية وعالمية مرموقة في آخر ثلاث سنوات، ومن أبرزها جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الدورة العشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في عام 2017، بحسب معايير الجيل الرابع للتميز، لنحصل بذلك على أكثر من ثلث جوائز الجهة الحكومیة المتمیزة، منذ إطلاق البرنامج.

مهارات

قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بالهيئة: انطلاقاً من حرص الهيئة على ترسيخ دورها الريادي باعتبارها مؤسسة حكومية وطنية تسهم بفعالية في بناء وتطوير الوطن والمواطن، توفر أكاديمية الهيئة في مجمع التطوير المهني والأكاديمي فرصاً للشباب المواطن لاكتساب المهارات الفنية المطلوبة لدخول بيئة العمل المهني، إضافة إلى مهارات متعددة مثل إدارة الوقت، والتخطيط، والابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد.