حاكم رأس الخيمة: مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة تعزز تنمية المجتمع

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، 70 طالباً وطالبة من عدة مدارس حكومية في الإمارة لجهودهم في تحسين قدراتهم بمجموعة متنوعة من الموضوعات أثناء استعدادهم لدخول عالم التعليم العالي.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال الحفل الختامي لبرامج الطلبة (برنامج إعداد الكليات 2018) الخاص بمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، على أهمية برنامج الطلبة الخاص بالمؤسسة، معرباً عن سعادته لرؤية هؤلاء الطلاب المثابرين يحصلون على الجوائز التي يستحقونها، حيث إنهم يقدمون لأنفسهم أفضل بداية ممكنة في الحياة من خلال إدراك قيمة التعليم الجيد في وقت مبكر.

وقال سموه: «إن التعليم هو أحد أركان النجاح، وإن تحسين المعايير التعليمية هو أحد الأسباب التي دفعتني إلى تأسيس مؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة التي تسهم في تنمية مجتمع دولة الإمارات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة».

تجارب

من جانبها رحبت الدكتورة ناتاشا ريدغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بتشريف وحضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للحفل الختامي للبرنامج. وقدم عدد من الطلبة تجربتهم وكيفية مساعدة هذا البرنامج في نجاحهم وتحسين قدراتهم.

وشهد مسرح غرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة تكريم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي لجميع الفائزين، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب الصف الثاني عشر.

كما شارك في الحفل الختامي لبرامج الطلبة الخاص لعام 2018 أكثر من 120 طالباً وطالبة من عدة مدارس حكومية في برنامجين تابعين لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وهما برنامج الإعداد للكلية للطلاب الذين يتطلعون إلى الحصول على تعليم عالٍ في الخارج، وبرنامج التدريب العملي المهني.

ويدعم برنامج الإعداد للكلية التطوير الأكاديمي والشخصي للطلاب الإماراتيين الموهوبين في السنوات من 9 إلى 12 ويهيئهم للقيام بالدراسات الجامعية في دولة الإمارات وخارجها.