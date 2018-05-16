شرطة دبي تحقق أمنية طفلة بالاحتفاء بعيد ميلادها

حققت شرطة دبي أمنية طفلة رومانية مقيمة عبر إقامة حفل عيد ميلادها في متحف أكاديمية شرطة دبي حسبما طلبت الأم عبر إرسال إيميل لمركز شرطة البرشا ولم تصدق أن الاستجابة ستكون بهذه السرعة.

وأفاد العميد عبد الرحيم شفيع مدير مركز شرطة البرشاء أن المركز تلقى طلباً من سيدة من الجنسية الرومانية مقيمة في دبي أن ابنتها تحب رجال الشرطة وتتمنى الاحتفال معهم بعيد ميلادها، وبالفعل تم التنسيق مع الأم وباقي زملاء الطفلة في المدرسة ومفاجأتها عبر إرسال سيارة شرطة إليها والتي أطلقت في مبادرة أمن المدارس في المدرسة ونقلها إلى متحف أكاديمية شرطة دبي.

وأضاف العميد شفيع، إن الأم وطفلتها كانتا في غاية السعادة خاصة بعد تجهيز قاعة وبمشاركة أعضاء من الفرقة الموسيقية وعمل كعكة خاصة تحمل شعار شرطة دبي والاحتفال مع الطفلة في جو مليء بالفرح والسعادة.

وأشار شفيع إلى أن شرطة دبي لم تألُ جهداً في إدخال السعادة في نفوس كل من يقيم أو يزور دبي، كذلك تحرص على ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية.