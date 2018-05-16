«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع ترخيص التجارة الإلكترونية

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مشروع ترخيص التجارة الإلكترونية في إمارة الشارقة، كما ناقش تقديم أفضل الخدمات والمبادرات التي من شأنها تقديم الحياة الكريمة والسعيدة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

إلى ذلك، شهد سمو ولي عهد الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم، توقيع اتفاقيات اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بين هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وكل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأشغال العامة، ودائرة التسجيل العقاري.

إجراءات

واطلع المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على المذكرة المقدمة من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية حول الإجراءات المتبعة في معاملات الهيئة وسبل تطويرها بما يخدم أهداف المنطقة ويخلق البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة.

واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، المقترحات المقدمة لتنظيم عمليات تقديم الخدمات المبتكرة والمتطورة وتسهيل عمل الشركات المستثمرة في المناطق الحرة، ما يعزز من دور المناطق في دفع عمليات الاستثمار فيها باعتبارها من أهم الروافد الاقتصادية.

ووجّه المجلس هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالتنسيق مع الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي، بما يحقق رؤية الإمارة في دفع عجلة الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.

اعتماد

واعتمد المجلس المشروع المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن ترخيص التجارة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

وقدم سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، استعراضاً للمشروع تضمن أهدافه، وشروط رخصة التجارة، والأنشطة المسموح بممارستها، والأنشطة غير المرخصة، وخطوات بدء المشروع. وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن المشروع يأتي في إطار تطوير الأعمال الاقتصادية، وتنظيم العمل التجاري عبر الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وما يرتبط بها من وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعطي المزيد من الحماية للنشاط التجاري الإلكتروني وحماية المستهلك.

تهنئة

رفع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، والمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على قيادة وشعب الإمارات باليُمن والخير والبركات.