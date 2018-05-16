محمد بن راشد: منطقة 2071 بوابـــــة عبور إلى الغد تجمع نخبة العقول

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن منطقة 2071 تشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج الإمارات لتصميم المستقبل، تجسد أهداف مئوية الإمارات 2071 في أن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أكثر تأثيراً مع العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه منطقة 2071 في أبراج الإمارات بدبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعدد من المسؤولين.

وقال سموه: «افتتحنا منطقة 2071 المنصة التفاعلية التي تجمع نخبة العقول الخلاقة، وتجسّد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمبتكرين لتطوير الحلول للتحديات الكبرى، وتطبيق الأفكار وتوظيفها في خدمة البشرية وتصميم مستقبل يضمن للأجيال القادمة أفضل مستويات جودة الحياة».

وأضاف سموه: «منطقة 2071 تجسد سعي دولة الإمارات لتكون محركاً رئيسياً لصناعة المستقبل، فهي مختبر مفتوح للتعلم وتطوير الأفكار والتجارب وتصميم المستقبل ومساحة لاختبار الحلول التي ترسم ملامح غدٍ أفضل للإنسانية».

وحث سموه الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة مما توفره المنطقة من إمكانيات ومرافق ما يجعلها مظلة لجميع الجهود والمبادرات التي تستهدف الوصول للمستقبل، ومن ضمنها المسرعات الحكومية ومسرعات دبي للمستقبل ومركز الشباب.

برنامج عمل

وتم استلهام اسم منطقة «2071» من مئوية دولة الإمارات 2071 التي ترسم مستقبل الدولة بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، وتشكل برنامج عمل حكومياً مستمداً من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأجيال المستقبل.

وتعتبر منطقة 2071 نموذجاً إبداعياً لتصميم المستقبل قابلاً للتطبيق في أي مدينة تقدمه الإمارات للعالم وتستقطب المنطقة المؤسسات الكبرى والمتوسطة التي تمتلك مختبرات لتصميم وابتكار أدوات وحلول تكنولوجية للمستقبل، إضافة إلى المستثمرين والشباب.

ريادة

وتسعى المنطقة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث وتسريع متكاملة تغطي القطاعات التنموية، وضمن مراحل تمتد على العقود الـ5 المقبلة، بحيث يتم تحقيق المستهدفات بحلول عام 2071، ما يتزامن مع الذكرى المئة لتأسيس دولة الإمارات.

واطلع سموه خلال افتتاح منطقة 2071 على عرض تناول إنجازات ومشاريع ومبادرات مؤسسة دبي للمستقبل خلال عامين على تأسيسها تضمن استعراض 15 مبادرة أطلقتها المؤسسة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، مثل مبادرة «دبي x 10» التي تهدف إلى إعادة صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتوجهات المستقبل، من خلال استحداث مختبرات تجريبية في الجهات الحكومية، لتجربة نماذج حكومية مستقبلية لتسبق دبي مدن العالم بعشر سنوات.

متحف المستقبل

واستمع سموه إلى شرح عن متحف المستقبل الذي يسلط الضوء على مستقبل العالم ودور التكنولوجيا وتأثيرها على حياة الإنسان، ويهدف إلى استكشاف مستقبل العلوم، والتكنولوجيا، والابتكار.

واطلع سموه على تطورات برنامج مسرعات دبي المستقبل الذي يركز على الربط بين كبرى شركات الابتكار على مستوى العالم والمؤسسات الحكومية في القطاعات الحيوية بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة للفرص والتحديات الملحّة، إضافة إلى «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي تركز على تعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم.

وعرض فريق المؤسسة مجموعة من المبادرات الأخرى مثل «مكتب المستقبل» أول مبنى على مستوى العالم تمت طباعته باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومشروع «إعادة إحياء قوس تدْمُر باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد» الذي يحاكي قوس النصر في تدمر الذي يمتد تاريخه إلى 2000 عام.

و«استراتيجية دبي للتنقل الذاتي» التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، و«المجلس العالمي للتعاملات الرقمية»، ومبادرة «مرصد المستقبل»، فضلاً عن «جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان»، و«جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان».