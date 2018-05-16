تخفيض ساعات العمل بالقطاع الخاص ساعتين في شهر رمضان

تقرر تخفيض ساعات العمل العادية في جميع منشات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان لعام 1439 هجرية بمقدار ساعتين طوال ايام الشهر الكريم.

جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذا لحكم المادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات.

ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات،أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.