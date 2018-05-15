الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في الامارات

أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة وزير العدل الدكتور سلطان بن سعيد البادي، أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1439 هجرية، وأن غداً الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور سلطان البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1439 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها أمس رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام، وعليه فإن اليوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018 هو المتمم لشهر شعبان، وغدا الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1439 هجرية.



وأفاد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، بأن لجنة تحري رؤية الهلال مكونة من ممثلي جهات تشمل التخصصات الشرعية والقضاة والفلكيون للتثبت من رؤية الهلال، إذ تحطاط دولة الإمارات في إعلان بدايات الشهور لما يترتب عليها الكثير من الأمور.



وأوضح أن إعلان بداية الصيام ليس بالأمر السهل إذ لابد من التثبت، باعتبارها عبادة يترتب عليها أشياء كثيرة في حياة الناس ولذا يجب ان يكون الإعلان عن فاتح الشهر على يقين وعبر الوسائل التي حددها الشرع سواء عبر الرؤية المجردة والأشخاص أو ثبوت رؤية الهلال في مدار قريب من الدولة.



وأشار إلى عمل لجان التحري إلى جانب متطوعين من المواطنين في جميع أرجاء الدولة وأجهزة الرصد في الدولة لمراقبة الهلال، ويتم التواصل الدائم معهم من خلال اللجنة المركزية التي عقدت اجتماعها في دائرة القضاء في أبوظبي.



ولفت إلى أن الإعلان عن بدء الصيام هو من صلاحيات ولي الأمر ولا يحق لأحد الإعلان عنه لرؤيته الهلال، وذلك بحسب ما أجمع عليه الفقهاء.

وعقدت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1439 هجرية، اجتماعها بدائرة القضاء بأبوظبي ، عقب صلاة المغرب ، أمس الثلاثاء 29 شعبان 1439 هجرية الموافق 15 مايو 2018 ميلادية ، بحسب قرار وزير العدل بتشكيل اللجنة، والذي طالب جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.



واجتمعت اللجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا ويوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء بأبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي.



كما ضمت اللجنة القاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وطالب محمد الشحي مدير إدارة البحوث والإصدارات الدينية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد سهيل المهيري مدير مركز الليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعاظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وبهذه المناسبة الكريمة رفع وزير العدل وأعضاء اللجنة، أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإخوانه سمو أولياء العهود ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ شعب دولة الإمارات وجميع المسلمين بحلول الشهر الفضيل.