إلزام مشاهير مواقع التواصل داخل الدولة بالحصول على تراخيص

أعلن المجلس الوطني للإعلام عن قرار إلزام المؤثرين والمشاهير بمواقع التواصل الاجتماعي داخل الدولة بالحصول على ترخيص حال تقديمهم إعلانات وتقاضي مقابل مادي.

وحدد المجلس يوم 31 مايو فترة انتهاء مدة السماح لتصويب الأوضاع والتسجيل في هذا نظام الإعلام الإلكتروني بالمجلس الوطني للإعلام.

وأوضح المجلس أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة مثل (التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات) تعتبر مرخصة بموجب أحكام النظام، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً، ولا داعي لإعادة ترخيصها. وأضاف المجلس أن نظام الإعلام الإلكتروني يستثنى المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس.