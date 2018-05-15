محمد بن راشد يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الخامس

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الخامس، الذي جرى في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم القى قائد الكلية اللواء ركن طيار رشاد محمد سالم السعدي كلمة رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل والحضور وتوجه بالشكر والولاء لقيادتنا الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، على توجيهاتها ودعمها اللامحدود لكلية الدفاع الوطني، هذا الصرح الشامخ الذي أسس في العام 2013 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وافتتح في شهر ديسمبر من العام ذاته.