عمار النعيمي يفتتح المقر الرئيسي للدفاع المدني بعجمان

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، المقر الرئيسي للإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة الجرف، وذلك بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وعدد من مديري الإدارات العامة والضباط بوزارة الداخلية.

واستهل سمو ولي عهد عجمان، جولته في مقر الإدارة بالاطلاع على خدمات مركز سعادة المتعاملين واستمع لشرح حول عمل غرفة العمليات وسير العمل في عملية ربط المباني بأجهزة الانذار المبكر، كما اطلع على الأجهزة والمعدات الحديثة المتوفرة لتعزيز الحماية المدنية، وشهد عرض قدمه عدد من رجال الإطفاء في مهارات السرعة والاستجابة للوصول لمواقع حوادث الحريق.

وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام جولته عدد من الشخصيات التي أسهمت في تقديم خدمات جليلة في مسيرة عمل جهاز الدفاع المدني والشركاء.