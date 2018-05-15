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"الخارجية": محاكم الدولة تصدت لـ 16 قضية اتجار بالبشر عام 2017

المصدر:
  • أبو ظبي - البيان
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كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر 2017 الذي أطلقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاكم الدولة العام الماضي تصدت لعدد من قضايا الاتجار بالبشر، بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2015، في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بلغت 10 قضايا استغلال جنسي  و6 قضايا بيع ضحايا اتجار بالبشر (4 أطفال و4 نساء).وبلغ إجمالي الضحايا  في تلك القضايا 28 ضحية فيما بلغ عدد المتهمين 48 شخصاً.

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