منع سير الشاحنات والحافلات بأبوظبي خلال ساعات الذروة في رمضان



أعلنت شرطة أبوظبي عن تغيير مواعيد سير الشاحنات وحافلات نقل العمال "50 راكباً وأكثر" وإيقاف حركتها على الطرق بأبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية وفترة بعد الظهيرة في شهر رمضان المبارك.

وتهدف تلك الإجراءات إلى تعزيز انسيابية حركة السير والمرور وتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على الطرق خلال الشهر الكريم.

وأوضح المقدم محمد الشحي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات، إنه سيتم إيقاف حركة سير الشاحنات على الطرق بأبوظبي خلال رمضان على فترتين صباحية تبدأ من الثامنة 8 صباحاً حتى العاشرة صباحاً ومسائية من الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصراً.

أما بخصوص حافلات نقل العمال "أكثر من 50 راكبا" فستكون حركة سيرها من الساعة الثامنة صباحاً والى العاشرة صباحاً.

وحث السائقين على الالتزام بعدم التحرك خلال الفترات المحددة، مؤكدا تشديد الرقابة مشددة على الطرق وتطبيق المخالفات على الشاحنات وحافلات نقل العمال المخالفين ورصدهم ومخالفتهم من خلال الأنظمة الذكية.

ودعا قائدي المركبات إلى تعزيز جهود توفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان من خلال الالتزام بالقوانين المرورية وخفض السرعات والانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وترك مسافة كافية خلف المركبات والانتباه لكافة مفاجآت الطريق.