حملات للحفاظ على جمالية المباني في دبي

تعمل إدارة المباني في بلدية دبي حاليا على استثمار طاقاتها البشرية المتمثلة بالكوادر الفنية من مهندسين ومفتشين، لتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المباني والمنشآت القائمة بشكل عام والمواقع الحيوية الهامة بوجه خاص بهدف رصد كافة المباني والمنشآت القائمة التي تحتاج إلى تحسين مظهرها الخارجي عبر إجراء أعمال الصبغ اللازمة أو تنظيف واجهاتها الخارجية للحفاظ على المظهر العمراني للإمارة.

وأوضحت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا مدير إدارة المباني بالبلدية أن هذه الحملة جاءت ضمن إطار حرص الإدارة على الحفاظ على استدامة المظهر الجمالي العمراني اللائق للإمارة، وعلى سلامة المواطنين والمقيمين فيها، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لبلدية دبي «تعزيز سياسات التخطيط الحضري وتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي والتطوير العمراني المستدام بما يضمن توفر الخدمات والمرافق العامة» .

جهود

كما أشار المهندس سعيد بن حميدان الفلاسي رئيس قسم تفتيش المباني في الإدارة بضرورة تكثيف الجهود من قبل الأفراد والمؤسسات المختلفة للمساهمة مع إدارة المباني في الحفاظ على المظهر الجمالي العمراني لمباني الإمارة موضحاً أن قسم تفتيش المباني عقد حملات دورية على المناطق الحيوية.