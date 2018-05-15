فتح باب الترشح لجائزة خليفة لنخيل التمر

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة 2019 .

وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في دورتها الثانية 2019 اعتباراً من الأول من يونيو ولغاية الثلاثين من أكتوبر المقبلين بإتاحة المجال أمام كافة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى دولة الإمارات وحول العالم، التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية، مبيناً أن أسماء الفائزين سيعلن عنها خلال شهر فبراير 2019 وحفل التكريم خلال شهر مارس 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة أمس في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، ومسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، وسيف الشرع وكيل مساعد بوزارة البيئة والتغير المناخي.

نمو

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد عشر سنوات ينمو باطراد نحو الأمام على مختلف الصعد التي حصدتها الجائزة، بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «راعي الجائزة»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج.

1179

من جهته، أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة، إلى أن مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ خلال الدورات العشر السابقة 1179 مشاركاً يمثلون 48 دولة حول العالم، فاز منهم 61، حيث بلغ عدد المشاركين العرب بالجائزة 1026 يمثلون 20 دولة عربية فاز منهم 35 مرشحاً.

كما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 93 مرشحاً فاز منهم 18 موطناً إماراتياً، في حين وصل عدد الأجانب المشاركين بالجائزة إلى 153 يمثلون 28 دولة حول العالم فاز منهم 8، كما جرى تكريم 44 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 19 شخصية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن أعلى نسبة مشاركة على مدى السنوات العشر الماضية على المستوى العربي جاءت من مصر بـ 230 مشاركاً تلتها السعودية بـ 131 مشاركاً، وأت ثالثاً العراق بـ 128 مشاركاً وجاءت الجزائر رابعاً بـ 110 مشاركين.

واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة بنسبة المشاركين العرب بالجائزة بـ 93 مشاركاً خلال عشر سنوات. وعلى المستوى العالمي احتلت الهند أعلى نسبة مشاركة على مدى عشر سنوات، حيث بلغت 35 مشاركاً، وجاءت ثانياً أميركا بعدد مشاركين وصل إلى 16 مشاركاً، وثالثاً الباكستان بعدد مشاركين وصل إلى 13 مشاركاً.

من ناحيته، أثنى مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، على المشاركة الطيبة التي جاءت من المزارعين بدولة الإمارات في جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الأولى وعلى النتائج التي تحققت.

حيث استحق الفائزون بالجائزة فوزهم عن جدارة وتميزوا بجودة التمور المنتجة لديهم والمستوى الرفيع في تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة وحماية البيئة وتطبيق كافة الشروط وفق أفضل الممارسات الدولية.

مكافحة

تركز جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في دورتها الثانية 2019 على سوسة النخيل الحمراء، من حيث أفضل وأبسط المصائد المبتكرة، وستقوم الجائزة بتشجيع المزارعين على استخدام أفضل الطرق لهذا الأمر،وستنظم الجائزة مؤتمراً إقليمياً في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل حول سوسة النخيل الحمراء لتبادل الخبراء وتحقيق الاستفادة القصوى في سبل مكافحتها.