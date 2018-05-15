«كهرباء دبي» تزفّ 71 من موظفيها وموظفاتها

برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، زفت هيئة كهرباء ومياه دبي 71 من موظفيها وموظفاتها المواطنين في أجواء من السعادة والفرح.

وذلك في العرس الجماعي الـ11، «أنوار دبي»، الذي نظم في مركز دبي التجاري العالمي. ووصل عدد الموظفين والموظفات الذين احتفت بهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أعراسها الجماعية «أنوار دبي» إلى 509، وذلك منذ البدء بهذه الأعراس عام 2007.

وكان في استقبال سموه مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومديرو الدوائر وكبار الشخصيات.

وحضر حفل العرس الجماعي سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»، وأحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»، وكبار مسؤولي الهيئة وموظفيها وحشد من أهالي العرسان.

وتقدم سعيد محمد الطاير، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، على رعاية سموه الكريمة للعرس الجماعي الحادي عشر لموظفي وموظفات الهيئة، تحت عنوان «أنوار دبي»، حيث تشكل رعاية سموه استمراراً لنهج أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بالذكرى المئوية لميلاده.

وتستذكر قيادته وحكمته ورؤيته السديدة التي وضعت دولة الإمارات على طريق التميز وعززت من دورها الإقليمي والعالمي ومكانتها كنموذج يحتذى للسعادة والإيجابية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مسؤولية

وقال الطاير: «تضطلع هيئة كهرباء ومياه دبي بمسؤولياتها تجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 الخاصة بأجيال المستقبل، والتي تشكل مرحلة متقدمة في مسيرة التنمية والتطور التي سعت إليها دولة الإمارات منذ التأسيس، لتعزيز ريادتها، وتكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

ويعد العرس الجماعي لموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى الفعاليات المجتمعية المهمة التي تنظمها بشكل سنوي لتحقيق الاستقرار النفسي والعائلي والاجتماعي لموظفيها، وذلك عبر تقديم كافة أشكال الدعم للراغبين في الزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية، بعيداً عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف.

وبما يعود بالخير عليهم، وعلى وطنهم، دولة الإمارات، أرض العطاء، حيث تسهم مكرمة سموه في صياغة حياة جديدة لشباب وشابات الوطن، وتحقق السعادة للجميع وتدعم استدامة ثرواتنا البشرية المواطنة. وقد وصل عدد الموظفين والموظفات الذين احتفلت بهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أعراسها الجماعية «أنوار دبي»، إلى 509 منذ عام 2007».

وأضاف: «ساهم العرس الجماعي على مدى 11 عاماً، بإتمام مراسم زواج كوادرنا المواطنة، والمحافظة على الوجه الحقيقي لمجتمعنا بكل ما فيها من قيم التكافل والتآلف الاجتماعي وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات بما يساعد على بناء أسر مستقرة سعيدة بعيدة عن الديون والقروض، الأمر الذي رسّخ نهجنا المؤسسي في دعم الشباب الإماراتي وقيم الهوية الوطنية، وعزّز الولاء الوظيفي بين الموظفين والموظفات، وأرسى مستقبل آمن ملؤه السعادة لهم ولأجيالنا القادمة».

ومن جهتها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، ورئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تعزيزاً لمسؤوليتها المجتمعية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها في دعم زواج الشباب الإماراتيين، ودعم الاستقرار الأسري من أجل مجتمع إماراتي متلاحم ومحافظ على هويته الوطنية وأصالته».

وقدم الحفل الإعلامي محمود يوسف، وقد شهد عروضاً وفعاليات تراثية تضمنت العيالة والحربية، وفقرة شعرية للشاعر مصبح بن علي الكعبي، وأوبريت غنائي بعنوان «لوحة العازي»، من إعداد وإشراف الشاعر علي الخوار وأداء الفنان فيصل الجاسم.