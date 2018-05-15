القوات المسلحة تحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيس القوات الجوية والدفاع الجوي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة اليوبيل الذهبي للقوات الجوية والدفاع الجوي وذلك في مقر قاعدة سويحان الجوية في أبوظبي.

حضر الحفل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بوصول الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بعدها عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها تفقد راعي الحفل طابور العرض العسكري الذي شارك فيه عدد من منتسبي ومنتسبات القوات الجوية والدفاع الجوي.

وألقى اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة رحب فيها براعي الحفل، وقال «في هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس القوات الجوية والدفاع الجوي نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى في بناء القوات الجوية والدفاع الجوي .

وعمل على تطويرها كي تكون قوة الوطن الرادعة التي تحمي أجواء الدولة وتضمن سلامة أراضيها، ولعل ما يثلج صدورنا أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تأتي في ظل «عام زايد» الذي تحتفي فيه دولة الإمارات بذكرى مرور مائة عام على ميلاد الشيخ زايد طيب الله ثراه وإبراز دوره الرائد في بناء دولة الاتحاد الفتية ووضع مرتكزاتها التي مكنتها من التطور».

وأوضح اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس قواتنا الجوية مثلما هي مناسبة وطنية تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

فإنها كذلك فرصة ثرية للتأمل والعودة بنا إلى البدايات، بل وقبل إعلان دولة الاتحاد الفتية، حينما قرر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، عام 1968 بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي آنذاك البدء في تأسيس قوات جوية لتدعم قوة دفاع أبوظبي، ليعبر وقتها عن رؤية استشرافية ونظرة ثاقبة وإدراك عميق لما ستشكله هذه القوات.

وأشاد بمستوى الأداء المتقدم الذي أظهرته قواتنا الجوية في العديد من المهام الخارجية التي أوكلت إليها سواء في عملية «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» في اليمن أو ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتفضل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بتكريم قادة القوات الجوية السابقين تقديرا وعرفانا بدورهم في خدمة الوطن أثناء خدمتهم العسكرية.