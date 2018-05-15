سعود القاسمي: رأس الخيمة تتعلم من تجارب سنغافورة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس لوبيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل متمنياً له طيب الإقامة في دولة الإمارات والتوفيق والنجاح في تعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات.

نجاح

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية العلاقات مع جمهورية سنغافورة مشيراً إلى أن سنغافورة تعتبر بلداً صغيراً وناجحاً للغاية ويمكن لإمارة رأس الخيمة أن تتعلم من تجاربها بكل تأكيد.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتحسين العلاقات الثنائية بين جمهورية سنغافورة وإمارة رأس الخيمة.

وعبر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن سروره بمقابلة القنصل العام لوبيت تشين، متطلعاً قدماً للتعاون مع جمهورية سنغافورة في العديد من المجالات.

ومن جانبه أشاد لوبيت تشين بالتطور الذي تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة حضارية بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، معرباً عن رغبة بلاده في التعاون مع إمارة رأس الخيمة في العديد من المجالات.

حضر اللقاء صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.