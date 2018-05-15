«سباق التحدي» لإقامة دبي يعود في رمضان 2018

يعود برنامج «سباق التحدي» في دورته الثامنة هذا العام خلال شهر رمضان المبارك 2018، على إذاعة نور دبي يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر عدا أيام العطل الرسمية.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التزام إقامة دبي بنهج القيادة العليا وحكومتها الرشيدة في دعمها للمسؤولية المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية كافة، باذلةً كل جهودها لخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

مؤكداً أهمية البرامج الثقافية في الحفاظ على اللغة العربية التي تكسبنا تميزاً بين الأمم وتفرداً واضح المعالم في ظل التغيرات المتلاحقة التي نعيشها بفعل فضاءات العولمة المفتوحة والنهوض بمستوى ثقافتنا وهويتنا، وصون هذا الموروث الثقافي الذي يسهم في تعزيز قيم الانتماء في المجتمع وتعميق شعور أبنائه بالفخر بهذا الانتماء، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الاهتمام باللغة العربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بمقرها الرئيس للإعلان عن رعاية برنامج «سباق التحدي» في دورته الثامنة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة إماراتك، راعٍ بلاتيني، وتعاونية الاتحاد، راعٍ ماسي، وشركة عبد الواحد الرستماني، راعٍ ماسي، والكندي، راعٍ للسيارات، راعٍ ذهبي، وفلاي دبي راعٍ فضي.

وسيعرض البرنامج خلال شهر رمضان المبارك على إذاعة نور دبي يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر عدا أيام العطل الرسمية، ويقدمه الإعلامي أيوب يوسف، وهو برنامج ثقافي رمضاني معرفي عبارة عن مسابقات ثقافية يمكن لأفراد الجمهور كافة الاشتراك فيها، وهناك جوائز مالية وعينية للرابحين.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من ثاني الزفين، المدير التنفيذي لشركة إماراتك، وخالد بن ذيبان، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، وميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، وممثلي شركة الكندي للسيارات، وشركة فلاي دبي، وعدد من وسائل الإعلام إلى جانب عدد من كبار الضباط في إقامة دبي.

وقال بن سرور: «حرصنا على تقديم برنامج سباق التحدي في رمضان من كل عام لما له من أثر في تطوير مجالات بناء قدرات التعليم والثقافة، وتوطيد التواصل وتنمية التفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع، وخلق روح من التحدي في جو ثقافي تنافسي تسوده روح المنافسة النبيلة، ولا سيما أنه يقدم بلغتنا العربية الجميلة لغة القرآن العظيم لغة العروبة وهويتنا الوطنية».

وأشاد بن سرور، بدعم الرعاة الاستراتيجيين لأنشطة وبرامج إقامة دبي ورعايتهم لبرنامج سباق التحدي في سنواته المختلفة ومشاركتهم في رفع الوعي الثقافي والارتقاء بالممارسات والإبداعات وإثراء التواصل الحضاري، بما يخدم قضايا تنمية المجتمع الإماراتي، وتأصيل التراث والمحافظة عليه، وتعريف الجيل الجديد بالموروث الشعبي، موضحاً أن نشر الثقافة والمعرفة مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والشركات.

وأوضح أن برنامج «سباق التحدي» لقي إقبالاً واسعاً منذ انطلاقته حتى الآن من قبل الجمهور، حيث وصلت عدد المشاركات من خلال الرسائل النصية إلى 269 ألفاً و924، في حين وصل عدد المشاركات عبر قنوات التواصل الاجتماعي على «إنستغرام» إلى 26 ألفاً و44 مشاركة، مما يعكس نجاح البرنامج وإعادة بثه في شهر رمضان من كل عام بحلته الجديدة، ليشمل شريحة أكبر من الراغبين في الاشتراك من مستمعين ومقيمين ومواطنين.

وتم خلال المؤتمر توقيع 5 اتفاقيات لرعاية البرنامج، وذلك مع شركة إماراتك وتعاونية الاتحاد، وشركة عبد الواحد الرستماني القابضة، والكندي للسيارات، وفلاي دبي.