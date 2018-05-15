سيف بن زايد: بالعز والفخر تحلّق إماراتنا بقادتها إلى العلا دائماً

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقواتنا الجوية والدفاع الجوي.

وعلّق سموه على الصور بالقول: «بالعز والفخر تحلّق إماراتنا الغالية بقادتها الصقور مُلهمي صقور الإمارات إلى العليا دائماً».