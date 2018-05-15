سلطان القاسمي: أرقام «إحصاء الشارقة» تحوّلت إلى قرارات لرفع مستوى المعيشة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن الإنسان هو محور تفكيره الدائم.

مشيراً إلى أن الأرقام التي صدرت عن دائرة الإحصاء تحولت إلى قرارات أسهمت بشكل أساسي في رفع مستوى المعيشة لدى العديد من الفئات.

ولفت سموه إلى أن رفع الرواتب يتم وفقا لـ42 مؤشراً، منها أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار الملابس والعديد من العناصر.

وقال سموه في مداخلة هاتفية مع برنامج البث المباشر في إذاعة الشارقة إن الأرقام التي أفرزها الإحصاء أظهرت بصورة جلية بيانات الإسكان وعدد المطلقات وغيرها من الاحتياجات، مشيراً سموه إلى أن الأمر استغرق قرابة عامين لكنه جاء بنتائج مفرحة.

وذكر صاحب السمو حاكم الشارقة انه طلب من المسؤولين تحديث البيانات الإحصائية في خمس مجالات هي: الاقتصادية والاجتماعية والإسكانية والصحية ومستوى المعيشة.

وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن نتائج تحديثات الإحصاء، موضحاً أنه يوجد في الشارقة 26428 أسرة مواطنة، منها 6880 أسرة تعيش في فيلا مكونة من طابق واحد، وعدد أفرادها 36626 مواطناً ومواطنة، و16706 أسر تعيش في فيلا مكونة من طابقين، ويصل عدد أفرادها إلى 116583 شخصاً، بينما لدينا 2042 أسرة تسكن في شقة ويبلغ عدد أفرادها 6732 شخصاً، و55 أسرة تسكن في غرفة واحدة، ويبلغ عدد أفرادها 367 شخصاً، و88 أسرة تعيش في استديو ويبلغ عدد أفرادها 158 شخصاً.

وقال سموه: من هنا باشرنا العمل مع الفئات الأقل مستوى، وقمنا بدفع الإيجارات عن المستأجرين في الشقق، وقريباً بإذن الله سننتهي من إنجاز العمل لعلاج هذه الحالات، وهذا بالنسبة للإسكان، كما لاحظنا أن عدد الأسر المكونة من 7 أفراد أو أكثر هو 12097 أسرة، وعدد الأسر التي بها تزاحم أكثر من شخصين في غرفة واحدة 11476 أسرة، وعدد الأسر التي تسكن في غرفتي نوم وبها أطفال ذكور وإناث هو 1852 أسرة.

وأفاد سموه بأنه يوجد في الإمارة 2391 مطلقة منهن 1850 ليس لديهن سكن، و240 مطلقة لا تحصل على مساعدة، إلى جانب 3549 أرملة منهن 2158 ليس لديهن سكن و45 أرملة لا تحصل على أية مساعدة، و149 مهجورة، منهن 118 ليس لديهن سكن و11 مهجورة لا تحصل على أية مساعدة، مؤكداً سموه أنّ لدينا جميع بياناتهن بأسمائهن وعناوينهن وأرقامهن.

وأضاف سموه: لدينا الآن نحو 4362 أسرة لديهم أبناء كبار وغير متزوجين، ويبلغ عدد أبنائهم وبناتهم غير المتزوجين 7078 حالة، فعندما سألنا عن سبب عدم زواجهم حتى الآن، فكانت الإجابة أنهم لا يمتلكون البيت أو المهر وبعضهم ليس لديه عمل، فقررنا أن نوفر لهم العناصر التي يفتقدونها وأن نصنع لهم أسرة جديدة، تكون نواة لهذا المجتمع.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن تحديث الإحصاء افرز نحو 5290 أسرة بها 83000 شخص بالغ يستحق العمل، منهم 7000 متعطل عن العمل، و758 من أصحاب الهمم و2584 مريضاً.

وقال سموه: كشفت لنا التحديث أن لدينا 1014 أسرة تحتضن أيتاماً، ويبلغ عدد هؤلاء الأيتام 2464 يتيماً.