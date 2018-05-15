حاكم الشارقة يعتمد دفعة لمستحقي الدعم السكني بـ156 مليوناً

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دفعة جديدة لمستحقي الدعم السكني بناء على الاشتراطات المستحدثة لفئة استحقاق المنحة السكنية والدعم السكني بقيمة 156 مليون درهم.

وكانت لفئة المنح النصيب الأكبر في هذه الدفعة الجديدة بواقع 88 مليون درهم لأكثر من 135 مستفيداً لمن رواتبهم تقل عن 25 ألف درهم.

اعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، وقال إن لديهم في فئة القروض 110 مستفيدين بقيمة 68 مليون درهم.

مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وجه الدائرة بالتنسيق مع المصارف بإيقاف الاستقطاع الشهري عن مواطني الإمارة من فئة مستحقي الدعم السكني ممن تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم سواء العاملين في حكومة الشارقة أو خارجها، وإعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي، وحالياً تضع الدائرة المالية المركزية القوائم للبدء بالإجراءات التنفيذية لإعادة المبالغ لمستحقيها.

وتابع: لدينا كل ثلاثة اشهر دفعات سكنية، وستتوالى دفعات قريبة لتلبية اكبر قدر ممكن من الطلبات السكنية، مشيراً إلى أن الحاصل على منحة سكنية حتى وان كان يعمل خارج الإمارة ينطبق عليه القرار، لان المكرمة عمت جميع أبناء الإمارة دون أي استثناء.

وأوضح أن سموه وجه بمواصلة دراسة الطلبات الإسكانية لتلبية احتياجات مواطني الإمارة ورفعها للاعتماد.

وتقدم الطنيجي بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة، قائلاً إن الأرقام هذه هي نتاج عمل متواصل، وسموه يطلب أرقاماً وجداول تفصيلية كونه يولي الإسكان أهمية خاصة ويتابعها بصفة مستمرة.

مكرمة

إلى ذلك، أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 304 سجناء من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من صاحب السمو حاكم الشارقة على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل الفرحة لديهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وبهذه المناسبة رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على هذه المبادرة الكريمة من سموه بالعفو عن المحكومين المشار اليهم والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها وتمكين رب الأسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته خلال هذه الأيام المباركة.

وأعرب عن أمله في أن تكون مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره من خلال التزامهم بالرشد والاستقامة في حياتهم المقبلة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن تعيين مستشار للشؤون البرلمانية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2018، أن يعين أيمن عثمان باروت البارودي، مستشارا للشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدرجة «مدير عام» على نظام الوظائف الخاصة بحكومة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ترقية

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2018، بشأن ترقية مدير دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري أن يرقى طالب إبراهيم المري، مدير دائرة الأوقاف، إلى درجة «مدير عام دائرة» على نظام الوظائف الخاصة بحكومة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.