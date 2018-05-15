منصور بن زايد يدشّن أحدث جهاز لتشخيص الأمراض بمستشفى خليفة في أم القيوين

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين.

حيث تفقد سموه خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى وأقسام الخدمات العلاجية من مختلف التخصصات الطبية.واطلع سموه على المشاريع المستقبلية والبرامج التطويرية التي من شأنها تعزيز قطاع الرعاية والخدمات الصحية في المستشفى.

ودشن سموه أحدث جهاز لتشخيص الأمراض «Revolution CT» المصنع من قبل شركة «جنرال الكتريك» الأميركية، الذي يعد آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير التشخيصي من خلال الأشعة الطبقية لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.ويعد الجهاز آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التصوير التشخيصي عالمياً، حيث تم إدخاله مؤخراً للمستشفى ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة الرشيدة بإدخال آخر وأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية للمستشفيات التابعة للمكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة، كما أن الجهاز الجديد سيستفيد منه آلاف المرضى ممن يعانون من الأمراض المختلفة، وأهمها أمراض القلب جميعها، والشرايين وقسطرة القلب، وأمراض الأعصاب، وأمراض العظام، وتشخيص أجهزة الجسم الصغيرة جداً.

فضلاً عن الأذن الداخلية والغدد جميعها، وأصغر الشرايين، بدقة عالية.وسيستفيد من «Revolution CT» الأطفال والمرضى الذي يعانون من رهاب الأماكن الضيقة نظراً لسعة قطره الذي يبلغ 80 سم، كما يتميز بأنه أكثر أماناً من الأجهزة القديمة، نظراً لأنه يعتمد على حزمة أشعة أقل من الأجهزة التقليدية.