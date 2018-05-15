كشافة الامارات توزع "راتب شهر أساسي" بمناسبة "مئوية زايد"

استجابةً لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" أعلنت جمعية كشافة الإمارات صرف راتب أساسي إضافي لكافة العاملين احتفاءً بمئوية زايد.

واكد اللواء المتقاعد عبدالرحمن محمد رفيع، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية كشافة الامارات، خلال اجتماع مجلس الإدارة ان قرار الجمعية جاء انسجاماً والتزاماً، بتوجيهات "القيادة الرشيدة"، بمناسبة "مئوية" المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تصادف السادس من مايو، كما أنها جاءت في عام زايد، الوالد المؤسس الذي علمنا كيف يكون فعل الخير صافياً نقياً، وكيف يكون العطاء.

وأشار إلى أن ذكرى القائد المؤسس ستبقى حية لدى أبناء زايد وسيتذكرون دائماً الرجل الذي كرس حياته من أجل بناء دولة الإمارات العربية المتحدة على أسس متينة وقوية ساهمت فيما وصل إليه الاتحاد إلى مصافي الدول المتقدمة وأصبحت محط أنظار العالم في التنمية والازدهار والتطور والتقدم.