مساعدات إغاثية عاجلة من الهلال الأحمر الإماراتي الى أهالي جردان اليمنية

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر الأشد فقرا في مديرية جردان بمحافظة شبوة اليمنية تضمنت 200 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء.

تأتي هذه المساعدات الإغاثية استجابة من الهيئة لاستغاثة عاجلة أطلقتها الأسر المعوزة في شبوة وفي إطار مساهمتها في التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة.

وأكد محمد أحمد النيادي، ممثل الهيئة في محافظة شبوة، أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المعوزة وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي تعيشها هذه الأسر، لافتا إلى أن الهيئة تسعى بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة الفقراء وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة للمتضررين من الأحداث السابقة التي مرت بها البلاد.

من جهته، أشاد سامي بن ضباب، معرف الأهالي بوادي جردان، بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتميزة في دعم ومساعدة الأسرة المعوزة والمحتاجة في المحافظة وبما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات.

وأعربت الأسر المستفيدة من المساعدات عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للأسر الفقيرة في اليمن، مثمنين جهود ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في ايصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.