آخر الأخبار

محمد بن راشد يتوج محمود وحيد صانع الأمل 2018

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:
صورة
طباعة Email

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم،  محمود وحيد من مصر بلقب صانع الأمل العربي 2018.

كما أعلن سموه عن تكريم جميع المشاركين الخمسة بجائزة مليون درهم، وإنشاء أكاديمية صناعة الأمل بمبلغ  50 مليون درهم.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon