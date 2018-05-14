محمد بن راشد يتوج محمود وحيد صانع الأمل 2018

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله اليوم، محمود وحيد من مصر بلقب صانع الأمل العربي 2018.
كما أعلن سموه عن تكريم جميع المشاركين الخمسة بجائزة مليون درهم، وإنشاء أكاديمية صناعة الأمل بمبلغ 50 مليون درهم.
#محمد_بن_راشد يتوج المصري محمود وحيد بلقب #صانع_الأمل— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 14, 2018
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9C4hjIxm3V
#محمد_بن_راشد يعلن عن تكريم جميع المشاركين الخمسة في مبادرة #صناع_الأمل 2018 بجائزة مليون درهم لكل مشارك— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 14, 2018
@ArabHopeMakers
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iAMpbFUP10