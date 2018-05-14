569 مواطناً ومواطنة يتلقون عروض عمل لدى 50 شركة

ترشح 569 مواطنا ومواطنة فيما حصل 39 آخرون على عروض للعمل لدى 50 شركة عاملة في قطاعات الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا وقطاع مراكز الخدمة وذلك بعد أن اجتازوا المقابلات الوظيفية التي أجريت لهم خلال يوم مفتوح للتوظيف نظمته مؤخرا وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي في مركز المعارض في أبوظبي.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية " إن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار برنامج عمل تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي في القطاعات الأربعة التي تضمنتها الشراكة بين الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الاوراق المالية والسلع والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة "تيكوم" والشركات المستهدفة العاملة في هذه القطاعات.

وأشار إلى التواصل مع الشركات المعنية التي شاركت في اليوم المفتوح لمتابعة توظيف المواطنين والمواطنات الذين حصلوا على العروض وترشحوا للوظائف والبالغ مجموعهم 608 مواطنين ومواطنات.

وأوضح السويدي " أن 468 باحثا عن العمل من مجموع الذين شاركوا في اليوم المفتوح وعددهم ألف و76 باحثا عن العمل لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية حيث قدمت الشركات المعنية أسباب ذلك .. وستعمل الوزارة على اشراكهم في برامج التأهيل والتدريب المهني التي تنظمها الوزارة الأمر الذي يعزز من قدراتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلا.

وقال إن العديد من المواطنين والمواطنات أجريت لهم أكثر من مقابلة وظيفية من قبل ممثلي الشركات وذلك بهدف تنويع الخيارات أمام الباحثين عن العمل وكذلك أمام الشركات للتعرف على مهارات وقدرات الباحثين عن العمل ومدى توافقها مع طبيعة واشتراطات الوظائف المتاحة".

وأشاد السويدي بالمواطنين والمواطنات الذين حضروا اليوم المفتوح للتوظيف الأمر الذي يؤكد جديتهم في البحث عن الوظيفة ووعيهم بأهمية الايام المفتوحة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركائها في تعزيز فرص حصولهم على الوظائف التي تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم".

وثمن التعاون الكبير الذي أبدته الشركات المشاركة في اليوم المفتوح وحرصها على توظيف المواطنين وفقا للشواغر الوظيفية المتاحة لديها وبالتالي المساهمة بفاعلية في خطط وبرامج التوطين.