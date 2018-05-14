حاكم الشارقة يوجه بإيقاف الاستقطاع الشهري من مستحقي الدعم السكني

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة دفعة جديدة لمستحقي الدعم السكني بناء على الاشتراطات المستحدثة لفئة استحقاق المنحة السكنية والدعم السكني بمجموع 156 مليون درهم ، وكانت لفئة المنح نصيب الاسد في هذه الدفعة الجديدة بواقع 88 مليون درهم لأكثر من 135 مستفيدا لمن رواتبهم تقل عن 25 الف درهم وكذلك لتصل قيمة الدفع السكني الى 800 الف درهم ..

أعلن ذلك المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاسكان ، وقال ان لديهم في فئة القروض 110 مستفيدين بقيمة 68 مليون درهم ، مشيرا إلى أن سموه وجه الدائرة بالتنسيق مع المصارف لإيقاف الاستقطاع الشهري عن مواطني الإمارة من فئة مستحقي الدعم السكني ممن تقل رواتبهم عن 25 ألف درهم سواء العاملين في حكومة الشارقة أو خارجها، وإعادة ما تم استقطاعه بأثر رجعي وحاليا الدائرة المالية المركزية تضع القوائم للبدء بالإجراءات التنفيذية لإعادة المبالغ لمستحقيها.

وأضاف لدينا كل ثلاثة اشهر دفعات سكنية وستتوالى دفعات قريبة لتلبية اكبر قدر ممكن من الطلبات السكنية، مشيرا الى ان الحاصل على منحة سكنية حتى وان كان يعمل خارج الامارة ينطبق عليه القرار، لأن المكرمة عمت كل أبناء الإمارة دون اي استثناء.

وأوضح ان الدفعة الأولي بناء على التوجيهات السامية بخصوص رفع الاستحقاق السكني و الدعم السكني ، ووجه سموه بمواصلة دراسة الطلبات الاسكانية وتتابع المساعدات السكنية لتلبية احتياجات مواطني الامارة ورفعها للاعتماد ..

وقال المهندس الطنيجي نوجه تحية تقدير وشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة مشيرا إلى أن هذه الارقام هي نتاج عمل متواصل وسموه يطلب ارقام وجداول تفصيلية كونه يولي الاسكان اهمية خاصة ويتابعها بصفة مستمرة ، وخلال الفترة الماضية متابعاته متركزة على الارتقاء بالوضع السكني لأبنائه في الامارة، وهذا ليس بغريب عليه ، مثمنا كل ما يقوم به من مبادرات ومكرمات وبشائر ..