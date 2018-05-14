رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 935 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 935 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.
تعرضت إمارات الدولة أمس لموجة غبار وأتربة تسببت بها رياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية نشطة وقوية بدأت عند الساعة السادسة صباحاً ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون 400 متر في بعض المناطق المكشوفة.
تعلم 11 طالباً وطالبة من الإمارات، ضمن برنامج مدته أسبوعين، أهم مشروعات الاستدامة المطبقة في أيسلندا، التي يمكن أن يستفيدوا منها في الدولة، وأن يصمموا برامج خاصة انبثقت من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050،