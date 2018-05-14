حميد النعيمي يدشن كلية الطب وعيادة طب الأسنان بجامعة عجمان

دشن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بجامعة عجمان صباح اليوم كلية الطب البشري وعيادة طب الأسنان المتنقلة والتي تعد مشروعاً خيرياً بإشراف من كلية طب الأسنان بالجامعة وتقدم العلاجات المجانية لكبار السن وطلبة المدارس وأماكن تواجد أصحاب الهمم .

وقال الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان إن كلية الطب البشري تعد إضافة حقيقية للجامعة وسوف تبدأ الدراسة بها في الأول من سبتمبر المقبل .

وأوضح الصغير أن البرنامج التعليمي المعتمد مدته 6 سنوات وهو منهج دراسي من أعلى المستويات من حيث الجودة التي روعي فيها استخدام التكنولوجيا الحديثة خصوصاً في منهج التشريح الذي سوف يستخدم الواقع الافتراضي كما ان البرنامج التعليمي يأتي مواكباً للتطورات العالمية، وتم تزويد الكلية بأحدث المختبرات والمعامل الطبية الحديثة ومن المتوقع قبول 50طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الأول والذي سينطلق في سبتمبر المقبل بحيث لا يقل معدل الطالب عن 98 في المئة .

وأضاف أن هناك شركاء للجامعة لتدريب طلبة الامتياز في كل من مستشفى الشيخ خليفة في عجمان ومستشفى أمينة بالإمارة اضافة الى شراكة مع كليتي الطب في جامعتين إحداهما في أميركا والأخرى في السويد بهدف تبادل الخبرات وتدريب طلبة الكلية .

ورافق صاحب السمو حاكم عجمان خلال التدشين كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس بلدية عجمان والشيخ الدكتور ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان .