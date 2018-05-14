تكريم منقذَي مواطن من مركبته المحترقة

كرّم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية، الرقيب محمد أحمد محفوظ من الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، وهداية الله حبيب شاه، سائق صهريج ماء من الجنسية الباكستانية، لمساهمتهما في إطفاء الحريق الذي شبّ في مركبة مواطن تعرض لحادث مروري جراء إصابته بنوبة سكري مفاجئة على شارع الشيخ زايد.

ووصف القائد العام لشرطة دبي هذا الموقف بالبطولي الذي يعكس مدى حرص وتفاني الرقيب محمد في أداء واجبه الإنساني مدفوعاً بشعوره بأهمية دوره في حماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أنه قدم نموذجاً مثالياً لفرد من أفراد شرطة دبي.

وقال اللواء المري: «إن هذا العمل يعبر عن ولائه للمجتمع ككل، ذلك أن حماية الأرواح والممتلكات من القيم المؤسسية الأصيلة التي تؤمن بها شرطة دبي ويطبقها أفرادها ومنتسبوها على أرض الواقع كممارسات ومواقف تظهر جلية في الأوقات الصعبة». ووجّه سعادة القائد العام شكره للرقيب محمد أحمد محفوظ وسائق الشاحنة نيابة عن جميع منتسبي شرطة دبي من عسكريين ومدنيين، مؤكداً أن عملهما هذا يعد دافعاً للآخرين على البذل والتضحية وفاءً لمسؤولياتنا المجتمعية وخدمتنا للإنسانية.

وقال إن مساهمة سائق الشاحنة الذي بادر ومن دون تردد لمساعدة الرقيب محمد في انتشال المصاب من داخل السيارة هو تأكيد على أهمية دور الشركاء في نجاح شرطة دبي بأداء مهامها وواجباتها.

ومنح القائد العام لشرطة دبي الرقيب محمد أحمد محفوظ وسام التميز من الطبقة الثانية تقديراً منه لما قام به من عمل بطولي استحق عليه الشكر والثناء والتقدير، ومنح السيد هداية الله شهادة تقدير على حسن تصرفه وسرعة مبادرته.