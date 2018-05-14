343 حادثاً بسيطاً ومتوسطاً في دبي

بلغ عدد الحوادث المرروية التي شهدتها دبي أمس 343 حادثاً بسيطاً ومتوسطاً، ولم تسجل أي حوادث بليغة وفقاً للعقيد تركي بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، وإن هذا العدد منطقي ولا يوجد أي زيادة عليه، فيما شهدت إمارات الدولة طقساً مغبراً بشدة وغائماً جزئياً، جراء عاصفة رملية محملة بالأتربة مما أدى إلى تدني مدى الرؤية.

وحذرت شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة تجنباً لبعض المشكلات التي تنتج عن الزحام، بسبب كثافة المركبات وتدني الرؤية، وعدم استخدام المياه في تنظيف الزجاج الأمامي خلال العاصفة الرملية، لأن الماء مع الغبار يؤدي إلى تراكم مادة طينية لزجة تعمل على صعوبة الرؤية.

ودعا العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، السائقين إلى ضرورة الانتباه بسبب تراكم الرمال على الطرق الخارجية، محذراً من مخاطر القيادة السريعة وغير المتأنية وعدم التركيز في مثل هذه الظروف، إذ لا بد من الالتزام بالسرعات المقررة وإضاءة مصابيح المركبة، مع ترك مسافة كافية بين المركبات.

وأوضح أن القيادة في هذه الحالات تؤثر سلباً على السائقين في حالة إهمال السائق لقواعد الأمن والسلامة، والتغاضي عن اتباع الخطوات السليمة للقيادة في مثل هذه الأجواء يؤدي إلى كوارث وحوادث جسيمة لا يحمد عقباها.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، أن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو التوقف نهائياً وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور قد تساعد قائدي المركبات على تجنب الحوادث، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يجب اتباعها في هذه الحالات كخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة.