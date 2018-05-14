«كهرباء دبي» تعزز جهود الاستدامة عبر المباني الخضراء

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع «مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال» وهي مؤسسة عالمية مستقلة لتقييم التميز في الممارسات الخضراء للأعمال تمتد أعمالها في 160 دولة حول العالم، للتعاون في مجالات البحوث والتطوير والتدريب، وتعزيز انتشار المباني الخضراء من خلال تطبيق معايير التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء، وفق مقياس الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء. كما تضمنت مذكرة التفاهم تقديم مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال الرعاية لمعرض دبي للطاقة الشمسية 2018 الذي تنظمه الهيئة بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018.

وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وماهيش رامانوجام، الرئيس التنفيذي للمجلس الأميركي للأبنية الخضراء ومؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال.

تدعم مذكرة التفاهم جهود الهيئة في تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الكهرباء والمياه لخفض الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدف لخفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول 2021.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الطاير: يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الاعتماد الأخضر للأعمال ضمن جهودنا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وترسيخ أسس الاستدامة البيئية في إطار رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

أوضح الطاير أنه يجري العمل حالياً على إعادة تأهيل 30,000 مبنى قائم في دبي، من خلال شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو) التي أنشأتها الهيئة، لتوفير فرص استثمارية واعدة، ستتطلب تكاليف تراكمية بحوالي 30 مليار درهم، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية هو حوالي 82 مليار درهم، أي بصافي وفور إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم.

مبنى مستدام

يشار إلى أن مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي المُستدام في منطقة القوز يعد أكبر مبنى حكومي في العالم حاصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ويسهم المبنى في ترشيد نحو 66% من الطاقة ويتضمن محطة للطاقة الشمسية بقدرة 660 كيلوواتاً إضافة إلى ترشيد 48% من كمية المياه المستهلكة. كما تعمل الهيئة على مبناها الرئيس الجديد والذي يحمل اسم الشراع، وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، وسيكون معلماً من معالم الاستدامة ليس في دبي أو دولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم.