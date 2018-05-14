الإمارات تتعرض لموجة غبار وأتربة و«الأرصاد» يتوقع استمرارها حتى اليوم

تعرضت إمارات الدولة أمس لموجة غبار وأتربة تسببت بها رياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية نشطة وقوية بدأت عند الساعة السادسة صباحاً ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما دون 400 متر في بعض المناطق المكشوفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة الغبار وانخفاض الرؤية حتى مساء اليوم، حيث سيبدأ تحسن الرؤية تدريجياً ليكتمل صباح الغد، كما ستنخفض درجة الحرارة بمقدار 6 درجات مقارنة بيوم أمس.

ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية بسبب الغبار الكثيف، وكذلك تجنب خروج المرضى الذين يعانون من نوبات تنفسية أو ربو أو أزمات صدرية بتجنب الخروج نهار اليوم إلا للضرورة القصوى.

إلى ذلك، أكدت مصادر في قطاع الطيران أن الحركة الجوية في مطارات الدولة لم تتأثر بالحالة الجوية السائدة في البلاد، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع والهبوط خلال 24 ساعة الأخيرة كانت طبيعية.

وأوضحت الناقلات الوطنية أن جميع رحلاتها شهدت انتظاماً في الإقلاع والهبوط حسب الجداول الزمنية.

أجواء مغبرة تملأ أجواء الشارقة | تصوير: سالم خميس

تأخير المدارس

وتسببت الحالة الجوية في تأخير بعض الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة، والتمست مدارس حكومية وخاصة العذر لطلبتها والهيئتين التدريسية والإدارية كحد أقصى 10 دقائق، في حين أكد عدد كبير من المدارس إلغاء الطابور الصباحي ومنح فرصة للمعلمين والإداريين والطلبة بالتأخير من 5 إلى 10 دقائق عن الحصة الأولى، فيما أوضح عدد من المعلمين والإداريين بأن إدارة مدارسهم سمحت لهم بالتأخير وأخرى وبخت معلميها على التأخير خلال اليومين الماضيين اللذين خيمت فيهما الأتربة على الطرقات وساهما في انخفاض معدل الرؤية في الفترة الصباحية وانعدامها في أماكن محددة.

وقال مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية إن الوزارة لديها نظم وسياسات تحكم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في مثل هذه الظروف مثل تقلب الطقس وخاصة في وجود غبار أو انعدام الرؤية.

وقال خالد شكر، مدير البيئة والسلامة والصحة المهنية في مؤسسة مواصلات الإمارات، أن المؤسسة تتميز باتباع أعلى معايير الأمن والسلامة تلتزم بتبنّي حزمة من الإجراءات والمبادرات في مختلف الأحوال الجوية بما ضمن سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين البالغ عددهم 242805 طلاب من 714 مدرسة حكومية وخاصة، حيث تكرّس المؤسسة جهودها لتطبيق مجموعة من الأدلة والإجراءات والخطط بما ينسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية.

كثافة الغبار تؤثر على مستوى الرؤية

ضمان سلامة العمال

أوقفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الأعمال في جميع المشاريع الإنشائية؛ وذلك حفاظاً على سلامة العمال نظراً لتقلبات الجو، ودعت جميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في البناء بالإضافة لشركات مقاولات الطرق في الإمارة، إلى توخي الحيطة والحذر في المواقع الجاري العمل بها حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع وسكان الإمارة؛ نظراً للتقلبات الجوية وسوء الأحوال السائدة. وحذرت الإدارة العامة للدفاع المدني الجمهور بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن اللوحات الإعلانية وعدم السباحة في ظل الأجواء المتقلبة.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية إن الدائرة أصدرت تعميماً خاصاً بسوء الأحوال الجوية، والذي ينصّ على ضرورة التأكد من شهادات السلامة والمصاعد الخارجية والالتزام بوجود شهادات السلامة «للشدات» المعدنية المثبتة على واجهات المباني. مخاطر الطريق

وحذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة ـ خاصة ـ في حال تقلب الأجواء، إضافة إلى ضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال العقيد حميد أحمد آل علي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين إنه تم تحذير سائقي المركبات من مخاطر الطريق والقيادة غير الآمنة وعدم التقيد بالإرشادات المرورية خاصة عند تقلبات الأجواء وسقوط الضباب المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية، مبيناً أن إدارة المرور والدوريات كثفت من وجودها في الطرق الداخلية والخارجية وهي تعمل بنظام المناوبة، كما أنه بإمكان قائد المركبة في حالة كثافة الغبار وتساقط الأمطار والضباب تلافي المخاطر إذا ضبط معدل سرعة القيادة حسب حالة الطقس والتذكر دوماً بأن السرعة المحددة على الطريق هي الأفضل.

الغبار والأتربة تغطي شوارع العين | تصوير: عمران خالد

15 بلاغاً

وفي رأس الخيمة تسببت الأجواءً المغبرة والرياح الشديدة بسقوط بعض الأشجار واللوحات الإعلانية بمختلف مناطق الإمارة، فيما توقفت حركة خروج قوارب الصيد للرحلات اليومية التزاماً بتحذيرات خفر السواحل ومركز الأرصاد نتيجة لارتفاع الأمواج البحرية وحفاظاً على سلامة الصيادين والعمال.

ودعا العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات وكل مستخدمي الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، بضرورة أخذ الحيطة والتعامل بحذر مع ظروف الطقس الطارئة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام بفعل الأتربة والرياح المغبرة، التي تشكّل الغبار الكثيف مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة، أن فرق الطوارئ بالدائرة تعاملت مع 15 بلاغاً، أمس، تركزت في 6 بلاغات سقوط أشجار و6 بلاغات لتطاير لوحات إعلانية وحواجز الأمان لبنايات تحت الإنشاء، وتطاير خيمة رمضانية خاصة بإفطار الصائم في منطقة كورنيش القواسم، وذلك نتيجة لشدة الرياح التي شهدتها الإمارة، حيث بلغ زمن سرعة الاستجابة للوصول إلى موقع البلاغات 6 دقائق.

واستعدت بلدية العين بشكل مبكر، وأكد مكتب الطوارئ في البلدية أنه تم التعامل مع 42 بلاغا، 32 حالة تجمع رمال على الطرقات و9 حالات سقوط أشجار ولوحات اعلانية وأعمدة كهرباء، ولم تسجل أية بلاغات خاصة بالخيم نتيجة التحذيرات المسبقة بعدم التخييم خلال هذ الفترة توخيا للحيطة والحذر.