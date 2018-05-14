زراعة 640 شجرة قرم بمحمية «المزاحمي» في رأس الخيمة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن رؤية الإمارات 2021 تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاعات الدولة كافة، ومواكبة لهذا الهدف تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على العمل وفق خطط واستراتيجيات من دورها تحقيق الاستدامة للمجال البيئي والموارد الطبيعية بشكل عام.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى القيادات دعماً للبيئة البحرية تحت شعار «ثرواتنا السمكية وسعادة الصيادين» الذي نظمته هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أمس داخل محمية المزاحمي كأول مبادرة من نوعها على مستوى الإمارة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة.

وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعدد من القيادات المحلية في إمارة رأس الخيمة بزراعة نحو 640 شجرة قرم داخل المحمية، في إطار مبادرات دعم استدامة الثروة السمكية، وتماشياً مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة 2030 التي تستهدف تحقيق الاستدامة .

شراكة

وأشار الزيودي إلى أن الوزارة تعمل من خلال الشراكة مع جهات ومؤسسات الحكومة والقطاع الخاص على إطلاق مبادرات من دورها تعزيز استدامة القطاعات البيئية ومنها قطاع الثروة السمكية، حيث جرى العمل خلال الأعوام الماضية .

حماية التنوع

وأوضح الدكتور سيف محمد الغيص، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذه المبادرة تأتي دعماً لأهداف الهيئة الاستراتيجية التي تتضمن حماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة، حيث تم خلال الملتقى استزراع نبات المانجروف (القرم) في محمية خور المزاحمي التي تعتبر إحدى أهم المحميات الطبيعية في الإمارة.

مبادرات

تم خلال فبراير الماضي إنشاء 3 حدائق مرجانية بمساحة 850 متراً مربعاً في إمارات رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان، وفي أبريل الماضي ومايو الجاري تمت زراعة 3700 شتلة قرم في إمارة دبي، و2000 في إمارة عجمان بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية».