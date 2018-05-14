أقسام الطوارئ تتعامل بنجاح مع حالات الربو

أكد أطباء الطوارئ والأمراض الصدرية في مستشفيات هيئة الصحة في دبي أنهم تعاملوا بنجاح مع العديد من حالات الربو والحساسية بسبب العاصفة الرملية، كما تلقت العديد من الاتصالات منذ صباح أمس للاستفسار عن كيفية التعامل مع حالات الربو المفاجئة والحساسية.

وأكدت الهيئة اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الحالات التي قد تصل إلى المستشفيات خاصة من مرض الربو والحساسية.

وقال الدكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ إنه تم تجهيز غرفتين في القسم لاستقبال الحالات التي قد ترد إلى القسم وتجهيزهما بأجهزة التبخير والتنفس الاصطناعي، لافتا إلى أن الفترة الصباحية لم تشهد زيادة غير طبيعية في عدد الحالات، ولكنه توقع أن يرتفع عدد تلك الحالات مساء اليوم خاصة من قبل العمال الذين يعملون خارج المكاتب.

ونصح الدكتور محمود كافة مرضى الربو والحساسية تجنب الخروج خارج المنازل تفاديا لحدوث نوبات مفاجئة بسبب استنشاق الغبار والأتربة الناجمة عن العاصفة الرملية، وخاصة الأطفال.

وفي مستشفى راشد قال الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية إن القسم استقبل العديد من الحالات والاتصالات من بداية صباح أمس للاستفسار عن كيفية التعامل مع حالات الربو المفاجئة والحساسية بسبب زيادة تركيز ذرات الغبار في الهواء ما يؤثر في بعض المصابين بحساسية الجهاز التنفسي العلوي.

وأوضح أن المريض المصاب بحساسية الجهاز التنفسي تتهيج وتزداد لديه الأعراض عند استنشاقه لبعض المواد الطبيعية أو الصناعية، فعند وصول هذه المواد إلى الجهاز التنفسي يبدأ تفاعل الجسم معها كمواد غريبة وينتج عن ذلك أعراض الحساسية.