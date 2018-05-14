حاكم الفجيرة وسيف ومنصور بن زايد يعزون مانع العتيبة بوفاة ابنته

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، في وفاة ابنته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة.

سيف بن زايد مقدماً واجب العزاء

إلى ذلك قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة بوفاة المغفور لها ابنته.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة البطين في أبوظبي عن أحر التعازي وصادق المواساة للدكتور مانع العتيبة وأسرته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، واجب العزاء إلى معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في وفاة ابنته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي.

وعبر سمو الشيخ منصور بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

منصور بن زايد خلال تقديم واجب العزاء

مواساة

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء بوفاة الحيري سالم الكتبي، والد الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي، سفير الدولة لدى أستراليا.وأعرب سموه خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.