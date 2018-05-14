حمدان بن محمد: «أمانة تنفيذي دبي» تجسّد قيم العمل الجماعي وتحفّز التفكير المبتكر

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في ترجمة وتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصافّ المدن الأكثر تقدماً وتعزيز أداء العمل الحكومي وترسيخ فكر التميز، مشيراً سموه إلى دور الأمانة العامة في دفع عملية التنمية بإمارة دبي، والنجاحات المتحققة فيها على صعيد الخدمات الريادية بهدف راحة الناس تحقيق سعادتهم.

حمدان بن محمد متحدثاً خلال الزيارة

وقال سمو ولي عهد دبي: «كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي دورها الواضح في دعم تحقيق أهداف وتطلعات الإمارة، وتطوير وتحسين فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، وأسهمت جهود فريق عملها في ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على كافة المستويات. ونحن نشد على أيديهم ونرجو لهم جميعاً كل التوفيق».

وأضاف سموه: «تجسّد بيئة العمل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قيم العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وتحفيز أسلوب التفكير المبتكر، ما مكّنها من البناء على المكتسبات المُحققة في مسيرتنا التنموية، والارتقاء بالعمل الحكومي تأكيداً للرؤية الاستراتيجية لدبي وجعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول عام 2021».

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث كان في استقبال سموه عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومديرو القطاعات والمكاتب وفرق العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

حمدان بن محمد خلال لقائه فريق عمل الأمانة

مفاجأة

وخلال الزيارة فاجأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم موظفي الأمانة العامة بالاحتفال بفوز فريقه F3 ببطولة الألعاب الحكومية، مثنياً سموه على التنظيم الراقي لبطولة الألعاب الحكومية في نسختها الأولى، الذي أظهر مدى التطور الحضاري للإمارة، وأعرب سموه عن شكره للقائمين على التنظيم، مشيداً بالمستوى الرفيع الذي قدمته فرق الرجال والسيدات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بالإضافة إلى كافة الفرق المشاركة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق البطولة هذا النجاح الكبير الذي فاق التوقعات، مشدداً سموه على ضرورة الحفاظ على مكتسبات هذه النسخة من البطولة وتعزيزها لتنظيم دورات استثنائية من البطولة خلال الأعوام المقبلة.

سموه خلال جولته في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

وقال سمو ولي عهد دبي: «حققت بطولة الألعاب الحكومية أهدافها الأساسية بتعزيز العمل الجماعي وترسيخ ثقافة روح الفريق الواحد، وظهر ذلك جلياً في مشاركة الجهات الحكومية وقياداتها سواءً في تخطي التحديات أو في تحفيز الفرق، كما لمسنا ذلك خلال المنافسات، حيث استعدت الفرق جيداً بدمج المهارات البدنية والذهنية والتفكير الاستراتيجي وتوظيف كامل طاقاتها لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وتشجيع الإبداع والابتكار لبلوغ الأهداف، الأمر الذي كان له أثره الواضح في تجسيد معاني التعاون والمثابرة لتجاوز التحديات».