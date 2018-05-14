«صحة دبي» تمنح طاقمها التمريضي «يوم سعادة»

احتفت هيئة الصحة في دبي بطواقمها التمريضية، وذلك ضمن احتفالات العالم باليوم العالمي للتمريض، وأكدت الهيئة أنها تقدر الدور البالغ، الذي يقوم به جميع المنتسبين لهذه المهنة الإنسانية.

وبثت «صحة دبي» رسالة موجهة من معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، للممرضات والممرضين قال فيها: لا يسعنا ونحن نواصل الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض إلا أن نعرب عن كامل اعتزازنا وتقديرنا لكل ممرضة وممرض من أسرة هيئة الصحة بدبي، شاكرين لهم جميعاً تفانيهم في أداء رسالتهم، وحرصهم على توفير كل سبل الراحة والسعادة للمرضى وكافة المتعاملين مع مستشفياتنا ومراكزنا الصحية وعيادتنا الطبية.

وخلال اللقاء الذي جمعه وممرضي وممرضات «صحة دبي»، بهذه المناسبة، أعلن معالي القطامي عن تخصيص «يوم سعادة» لجميع الممرضين من أفراد أسرة الهيئة، عرفاناً بدورهم الحيوي المهم في المنظومة الصحية، وتحفيزاً لهم على تحقيق المزيد من البذل والعطاء.

كما أعلن معاليه أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً لافتاً على مستوى التمريض، وفي مختلف المسارات الوظيفية والمهنية والتدريبية والتحفيزية، مؤكداً أن أفراد أسرة الهيئة من طاقم التمريض، يعملون ليل نهار وضمن دوامات مختلفة، ويتفانون في عملهم من أجل التخفيف عن المرضى وراحتهم وسعادتهم.