سيف بن زايد يبحث ونهاد المشنوق التعاون الشرطي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مكتبه بالوزارة نهاد المشنوق، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات.

وحضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، كما حضر اللقاء شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.