سعيد بن طحنون يطلق «أطعم تؤجر» لتوزيع 45 ألف وجبة إفطار

أطلق الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حملة «أطعم تؤجر» لتوزيع 45 ألف وجبة إفطار على السائقين خلال شهر رمضان في أبوظبي والعين، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وفريق أبشر يا وطن التطوعي.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي على أهمية ودور الجمعيات والمؤسسات الوطنية والأهلية في تعزيز مبادرات عام زايد، خلال شهر رمضان، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية وتقديم يد العون للمحتاجين، وذلك تعزيزاً لنهج المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، داعياً رجال الأعمال للمساهمة في تلك الفعاليات والمبادرات.

وأكد الدكتور أحمد بن سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، أن إطلاق هذه المبادرة الإنسانية المتزامنة مع عام زايد، جاءت لتعزز روح التسامح والتعاون والعطاء ومد يد العون للفقراء والمحتاجين أينما كانوا، تجسيداً لفكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن الحملة تستهدف في المرحلة الأولى توزيع 45 ألف وجبة إفطار، يتم توزيعها بإشراف المتطوعين في فريق أبشر يا وطن التطوعي، وسوف تتم زيادة الوجبات في المرحلة الثانية لتشمل 100 ألف وجبة، حيث سيتم إعداد دراسة شاملة من أجل توسيع هذه المبادرة في السنوات القادمة.