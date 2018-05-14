مواطن يحصد المركز الثاني في مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فوز المتسابق الإماراتي وليد حمد المرزوقي بالمركز الثاني في مسابقة ماليزيا العالمية للقرآن الكريم، والتي اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وكان أداء المتسابق الإماراتي متميزاً ومتمكناً من الحفظ والتجويد وحصل على إشادة من لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، ‏كما أشاد به جمهور الحاضرين.

وبهذه المناسبة أهدى المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم هذا الفوز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

وذكر بوملحه: إننا نبارك لابننا الحافظ القارئ ‏وليد حمد المرزوقي ‏على هذا المركز المتقدم الذي حققه في المسابقة العالمية التي تعتبر من أقدم المسابقات القرآنية على مستوى العالم، ونعتبر فوزه فخراً لنا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتمنى له ولباقي أبناء الدولة وبناتها التوفيق في جميع مشاركاتهم الدولية. وقال إن هذه النتائج التي يحققها المتسابقون المواطنون من الجنسين ‏هي نتاج اهتمام القيادة الرشيدة بالمشاريع والمؤسسات والجوائز القرآنية المنتشرة في أنحاء الدولة، ولا شك في أن اللبنة الأولى كانت إقامة مشروع الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم في بداية السبعينيات من القرن الماضي ‏على مستوى إمارات الدولة، تلاه مشروع الشيخ مكتوم لتحفيظ الكريم، وتوالت بعد ذلك الجوائز والمسابقات القرآنية في كافة إمارات الدولة.

وتابع: ‏نحن في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أولينا تأهيل أبناء الوطن من الذكور والإناث اهتماماً كبيراً للمشاركة في المسابقات الدولية وتمثيل دولة الإمارات تمثيلاً متميزاً من خلال طرح العديد من المبادرات والمسابقات، ومنها مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وهي مسابقة محلية على مستوى الدولة ومسابقة الحافظ المواطن ومسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل، ‏حيث أصبحت لدينا قاعدة بيانات بأسماء عدد كبير من المواطنين من الجنسين من المستعدين للمشاركات الدولية.

من جانبه أهدى المتسابق وليد حمد المرزوقي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة التي ‏وفرت كافة الإمكانات من خلال المراكز والمشاريع والجوائز القرآنية ما مكن أبناء الدولة من اعتلاء المنصات والفوز بالمراكز المتقدمة.