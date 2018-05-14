50 مليون درهم ترصدها «عجمان التعاونية» للسلع الغذائية

أعلنت جمعية أسواق عجمان التعاونية عن اكتمال كافة التجهيزات لاستقبال الشهر الفضيل وذلك برصد مبلغ 50 مليون درهم لتوفير سلع غذائية لتلبية احتياجات المستهلكين على مدار شهر رمضان، كما أعلنت عن تنظيم 3 حملات ترويجية لخفض أسعار المواد الغذائية الطازجة منها حملتان أطلقتا قبل شهر رمضان والثالثة تطلق في رحاب الشهر الفضيل، وتشمل الحملات تخفيضات لأسعار المواد الغذائية تصل الى نسبة 50% وذلك مساهمة من الجمعية في تخفيف أعباء المعيشة على أصحاب الدخل المحدود والمساهمة في إسعاد المجتمع.

اكتمال الترتيبات

وقال حسن علي القصيعي مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية لـ«البيان»: تم إكمال كافة الترتيبات والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في جميع افرع الجمعية الخمسة في إمارة عجمان، مشيرا الى أنه تم شراء سلع غذائية بقيمة 50 مليون درهم وتوزيعها في أفرع الجمعية من أجل توافر المواد الغذائية، لافتا إلى أن الجمعية أنجزت خطة شاملة لتلبية احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية الطازجة التي تستهلك خلال الشهر الكريم مثل العصائر والألبان واللحوم والدواجن وتقديمها بصورة يومية للجمهور، مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوفرة وليس هنالك حاجة للجمهور لشراء مواد اكثر من الحاجة وتخزينها في البيوت.

أسعار تنافسية

وحول جهود الجمعية في تلبية احتياجات الجمهور خلال الشهر الفضيل، أفاد بأن الجمعية تقدم دعما لأسعار السلع الاستهلاكية بقيمة 12 مليون درهم بهدف توفير أسعار تنافسية للجمهور من خلال الحملات التي تطلقها الجمعية على مدار العام.