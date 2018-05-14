75 من مشاهير القرّاء تستضيفهم مساجد دبي

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن فعاليات وبرامج ملتقى راشد بن محمد الرمضاني في دورته الـ3 التي تنطلق برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وأكد الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، رئيس اللجنة العليا لملتقى راشد بن محمد الرمضاني، خلال مؤتمر صحافي أن أهداف الملتقى تتمحور حول نشر الوعي الديني بوسطية ومن دون غلو أو تطرف، مع المحافظة على القيم الإسلامية السمحة، والعادات والتقاليد الموروثة، ونشر ثقافة التسامح بين شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الدورة المقبلة للملتقى، غنية بفعاليات تفيد الصائمين والمسلمين كافة، مثل فعالية «قراء دبي» التي ستقام في 18 مسجداً من مساجد الإمارة، وتستضيف 75 من مشاهير القراء في العالم الإسلامي، إضافة إلى فعالية المحاضرات الدينية التي ستقام في 9 مساجد بواقع 65 محاضرة .

ومن جانبه ذكر جاسم الخزرجي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة المشرف العام على لجنة الأنشطة والفعاليات الدينية، خلال المؤتمر أن الدائرة تستضيف كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى اختيار نخبة من القراء مثل مشاري العفاسي وسعد الغامدي وإدريس أبكر وعادل الريان وعبدالعزيز الزهراني ومفتي منك ووديع الحمادي وعبدالعزيز بن بندر بن بليلة ومحمد مبارك وفهد المطيري وعبدالرحمن الظفيري وبراك بن عبدالله الشمري وقتيبة عبدالله الزويد وعامر مهلهل وأحمد الدوسري وعبدالعزيز بن سالم الزهراني بالإضافة إلى عدد من قراء طلاب مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم في «مسجد القراءات».

ولفت الخزرجي إلى أن توزيع القراء على المساجد الـ18، سيكون حسب المناطق وتوزيع السكان وحسب سعة كل مسجد منها، موضحاً أن المحاضرين في فعالية «المحاضرات الدينية» سيقدمون علومهم للناس في 9 مساجد هي الراشدية الكبير حيث مقر الفعالية الرئيسة، وجامع أبو منارة –أم سقيم، جامع السطوة الكبير –السطوة، جامع الشهيد عيسى البدواوي –حتا، جامع العوير الكبير –العوير، جامع الشيخ راشد بن مكتوم –الورقاء 1، جامع الكرامة الكبير –الكرامة، جامع الرضا بمنطقة النهدة وجامع الرحيم في مرسى دبي.