تشكيل لجنة تحري هلال رمضان

أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لعام 1439 الهجري الموافق 2018 الميلادي على أن تجتمع غداً بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتضم اللجنة - التي يرأسها معالي وزير العدل - المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا ويوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بالإنابة والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي ومحمد جوعان المهيري نائب وكيل دائرة القضاء بأبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي والقاضي يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وطالب محمد الشحي مدير إدارة البحوث والإصدارات الدينية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومحمد سهيل المهيري مدير مركز الليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدكتور سالم محمد الدوبي رئيس قسم الوعاظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.