رئيس كوسوفو يفتتح مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي

افتتح هاشم تاتشي رئيس جمهورية كوسوفو مقر سفارة بلاده الجديد في أبوظبي، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وحضر مراسم الافتتاح بهجت باكولي وزير خارجية جمهورية كوسوفو، وسعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وهنأ معالي ناصر بن ثاني الهاملي، رئيس جمهورية كوسوفو بمناسبة افتتاح المقر الجديد للسفارة بأبوظبي، مشيداً بدور حكومة كوسوفو والبعثة الدبلوماسية وجهودها الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه أشاد رئيس جمهورية كوسوفو بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوسوفو، مشيراً إلى أن افتتاح المقر الجديد يعد خطوة مهمة لتطوير العلاقات والنهوض بها بما يخدم مصلحة البلدين.

وترتبط دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو بعلاقات تاريخية متميزة وودية ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين.